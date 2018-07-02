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Автобусы и маршрутки заставят указывать свободные льготные места на табло

Автобусы и маршрутки заставят указывать свободные льготные места на табло

Вскоре на всех автобусах и маршрутках в Украине могут появиться специальные информационные табло. На них водители должны будут указывать количество свободных мест для бесплатного проезда льготников. Такие новации предложил внедрить в стране нардеп Максим Микитась, зарегистрировав в Верховной Раде законопроект №8531.

Если коллеги поддержат его идею, автопарки по всей стране должны будут установить у каждого входа в автобусы и маршрутки специальные табло. Использовать для этого новейшие электронные технологии или поставить обычную картонку – автор не указывает. Но требует усилить ответственность перевозчиков за беспричинный отказ брать на борт «бесплатника» с нынешних 8-10 необлагаемых минимумов (136 – 170 грн.) до 300 НДМГ (5,1 тыс. грн.).

Такой штраф грозит и автопаркам, которые выпустят на общественные маршруты технику без требуемых табло. Правда, автор не предусмотрел никакой ответственности за некорректно указанную на нем информацию. Проект обязывает водителя демонстрировать только актуальные данные, но не содержит никаких санкций за нарушение этого порядка.

К тому же, неясно, почему депутат обратил внимание исключительно на автобусы и маршрутки, и при этом не счел нужным установить аналогичные требования для трамваев, троллейбусов и других видов общественного транспорта.

Успеют ли депутаты рассмотреть в сессионном зале предложения своего коллеги, учитывая огромное количество «зависших» законопроектов – неизвестно. Но если они поддержат его инициативы, закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

По материалам УБР
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