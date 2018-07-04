Рада сделала шаг к усилению наказания за пьяную езду

Сегодня на утреннем заседании Верховной Рады Украины народные депутаты поддержали в первом чтении за основу законопроект №7064 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах», — следует из результатов голосования парламентариев в сессионном зале ВРУ.

После рассмотрения и обсуждения проекта решения документ поддержали 240 карточек нардепов при 226 необходимых.

Проект решения был одобрен комитетом ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который рекомендовал парламенту одобрить его за основу.

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Документ предлагает привлекать к уголовной ответственности виновникам ДТП с жертвами. Так, законопроект предполагает приравнять виновников ДТП со смертельным исходом к лицам, совершившим умышленные убийства.

Также проект решения предусматривает введение высоких штрафов для водителей, которые ездят в состоянии алкогольного опьянения с введением механизма принудительного лечения для лиц, которые водят авто «под мухой».

В то же время, как сообщалось ранее, другой законопроект («Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения»), который был разработан МВД, Нацполицией и Мининфраструктуры, был направлен в Верховную Раду, однако до сих пор так и не выносился для голосования в сессионный зал.