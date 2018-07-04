Минфин перераспределил 220 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам - профсоюз горняков

Министерство финансов перераспределило средства на выплату заработных плат украинским шахтерам. Таким образом горнякам частично покроют задолженность, выплатив в целом 220 миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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«Встретил и. о. Министра финансов Оксану Маркарову, которая сообщила мне, что она как исполняющий обязанности министра согласовала перераспределение средств из статьи реструктуризации (закрытие шахт) на выплату зарплаты горнякам – 220 млн грн! Эти средства, такой ситуации – это далеко не маленькие деньги», – написал Волынец в Facebook.

По его словам, задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт составляет более миллиарда гривен.

Волынец добавил, что шахтеры будут требовать в дальнейшем достойных условий труда и выделения из бюджета 2,8 млрд гривен на модернизацию шахт.