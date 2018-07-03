День финансов, 3 июля: кредитование, дороги и ответственность за вывоз леса

Во вторник, 3 июля, депутаты приняли ряд немаловажных решений:

Рада приняла закон для возобновления кредитования. Законом ликвидируются законодательные пробелы, используемые заемщиками банков для уклонения от исполнения обязательств. Этот документ позволяет упразднить необъективное определение стоимости ипотеки и возможность отчуждать имущество без согласия залогодержателя.

Глава ФГВФЛ выступил за отмену гарантий по валютным депозитам. Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ворушилин считает, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты. При этом он сказал, когда стоит ожидать повышения гарантий по вкладам.

Парламент криминализировал незаконный вывоз из Украины леса и дров. Теперь контрабанда за незаконный вывоз лесоматериалов будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Ранее незаконная порубка леса предусматривала штраф 850-1700 грн, или арест до полугода, или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет.

В Украине курс валюты мог бы укрепиться до уровня 20 грн/$1. Эксперты высказались, в каком случае в Украине курс национальной валюты мог бы быть 20 грн/$1, а то и 12-14 грн/$1.

С 1 сентября дороги по евростандарту: чего стоит ожидать. Все новые и ремонтируемые трассы будут строиться более узкими, а уже имеющиеся переразметят. Что ждет автомобилистов, читайте.

Кстати, в Киевавтодоре планируют отремонтировать одну из улиц Киева за «евроцену» – 19,5 млн грн.

Рева сообщил, какой должна быть зарплата у граждан Украины, чтобы они не уезжали на заработки. Министр прогнозирует, что массовая трудовая миграция будет продолжаться еще год-два – до повышения социальных стандартов, при этом он назвал цифру средней зарплаты, которая прекратит миграцию.