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Киевавтодор планирует отремонтировать одну из улиц за 19,5 млн грн

Киевавтодор планирует отремонтировать одну из улиц за 19,5 млн грн

Коммунальное предприятие “Киевавтодор” собирается отремонтировать дорожное покрытие на улице Леонтовича в центре столицы по 77 тыс. грн за квадратный метр.

Согласно данным системы публичных закупок ProZorro, объявлен тендер на 19,5 млн грн.

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Он предполагает капитальный ремонт дорожного покрытия улицы длинной 250 м, которая простирается от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2019 года.

Сам тендер пройдет 13 июля.

Отметим, что, согласно оценке профильных экспертов, стоимость 1 кв. м цементобетонного покрытия нового строительства составляет 1220 грн без НДС, текущий ремонт — 880, капитальный — 970 гривен.

Стоимость 1 кв. м асфальтобетонного покрытия нового строительства составляет 1270 грн без НДС, текущий ремонт — 500, капитальный ремонт — 1060 грн.

По материалам Обозреватель
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