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В Украине курс валюты мог бы укрепиться до уровня 20 грн/$1 - эксперт

В Украине курс валюты мог бы укрепиться до уровня 20 грн/$1 - эксперт

В Украине курс национальной валюты мог бы за пять-десять лет укрепиться до уровня 20 грн/$1 в случае изменения валютной политики.

“Если бы была соответствующая стратегия на стабильность и укрепление гривни, спокойно ее можно было бы укрепить до уровня 25 грн/$1, а за пять-десять лет можно было бы укрепить гривню до курса 20 грн/$1”, – сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

При этом финансовый эксперт Алексей Кущ смотрит на ситуацию с гривней еще оптимистичнее. По его подсчетам, в случае качественной работы государственного менеджмента и эффективной политики Национального банка украинская валюта могла бы укрепиться до отметки 12-14 грн/$1.

“Если сформировать пул в $30 млрд в год от прямых иностранных инвестиций, трансфертов трудовых мигрантов и профицита по финансовому счету, мы сможем сформировать очень мощный и устойчивый тренд на укрепление национальной валюты и выйти на тот естественный уровень девальвации, который должен был быть в 2014-2015 годах – примерно 12-14 грн/$1”, – резюмировал Кущ.

По материалам Апостроф
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