Парламент криминализировал незаконный вывоз из Украины леса и дров

Верховная Рада приняла закон № 5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов. За проголосовали 234 народных депутата.

Закон предусматривает увеличение объема годовой заготовки лесоматериалов с 20 млн кубических метров до 25 млн.

В Уголовном кодексе Украины будет новая статья № 201-1 о незаконном вывозе лесоматериалов (в частности необработанных), пиломатериалов ценных и редких пород деревьев. Контрабанда всех этих товаров будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Если человек совершил подобное преступление не в первый раз или в крупном размере – ему будет угрожать лишение свободы от 5 до 10 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности до 3 лет.

Если преступление совершила организованная группа или речь идет о контрабанде в особо крупном размере, то наказание – лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.

Справка Finance.ua

Ранее незаконная порубка леса предусматривала штраф 850-1700 грн, или арест до полугода, или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет.