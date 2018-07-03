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Рева сообщил, какой должна быть зарплата у украинцев, чтобы они не уезжали на заработки

Рева сообщил, какой должна быть зарплата у украинцев, чтобы они не уезжали на заработки

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что для прекращения массовой трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна составлять 15 тыс. гривен.

Об этом он сказал в интервью изданию “Деловая столица”.

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“Мы проводили расчеты, и для того, чтобы люди так массово не уезжали, средняя зарплата должны быть в районе 500 евро или долларов. Это порядка 15 тыс. гривен. А мы ставим вопрос, что показателя в 10 тыс. мы должны достичь до конца текущего года. То есть на 50% нужно увеличить зарплату в Украине”, – сказал он.

По словам министра, правительство будет работать над этой задачей.

Рева прогнозирует, что массовая трудовая миграция будет продолжаться еще год-два – до повышения социальных стандартов.

“Нужно понимать, что трудовая миграция – сезонная. И люди едут на несколько месяцев. И поэтому в этот процесс втягивается довольно большое количество людей. Если мы берем постоянную цифру, то это 3 млн 200 тыс. Это те, кто там работает, но реально втянуто в этот процесс значительно больше людей. Это может быть 5-7 млн”, – сказал Рева.

По материалам Деловая Столица
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