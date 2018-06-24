Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 97 0

Социологи очертили масштабы трудовой миграции украинцев

Социологи очертили масштабы трудовой миграции украинцев

Общие масштабы трудовой миграции можно оценить в 2-3 миллиона человек. В период с 2015 и до начала 2017 года работать за границу хотя бы один раз выезжали 1,3 миллиона украинцев.

Большинство из тех, кто уехал – краткосрочные мигранты. Об этом заявил заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Познак.

Экономисты говорят, что снижение ВВП связано и с оттоком трудовых ресурсов. Это вызвано тем, что страну покидают в основном люди среднего возраста. А это означает, что налог с зарплаты, который должен обеспечивать пенсии или социальную помощь, в украинский бюджет не поступает.

«Бюджет должен продолжать удерживать пенсионную систему, бюджет должен выполнять взятые на себя ранее социальные обязательства, например, по воспитанию детей того человека, который временно находится за границей. То есть, это все те расходы, которые остаются в прежнем объеме, их надо финансировать», – пояснил экономист Олег Устенко.

Сайт ukrainianpeopleleaks.com в режиме онлайн наглядно демонстрирует масштабы трудовой миграции из Украины. Согласно его данным, каждые 30 секунд страну в поисках работы за рубежом покидает один украинец.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018