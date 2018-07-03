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Ворушилин выступил за отмену гарантий по валютным депозитам

Ворушилин выступил за отмену гарантий по валютным депозитам

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин считает, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты.

«Я бы снял гарантии по валютным вкладам. Государство должно гарантировать вклады в национальной валюте. Никто же не запрещает населению держать сбережения в инвалюте, это личное пожелание каждого. Но я вообще считают, что стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2%», – сообщил Константин Ворушилин.

При этом он сказал, когда стоит ожидать повышение гарантий по вкладам.

«Очень надеюсь, что осенью внесем законопроект в сессионный зал (о повышении институциональной способности ФГВФЛ. – Ред.). И в этом законопроекте надеемся прописать все необходимые позиции, чтобы Фонд был более мощным. И мы понимаем, что для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам… Думаю, что мы в состоянии повысить гарантии до 800 тыс. грн, но для этого нам нужны скоординированные действия всех – и правоохранителей, и судей по целому ряду вопросов, связанных с деятельностью Фонда», – добавил Ворушилин.

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По материалам Финансовый клуб
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