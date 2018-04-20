День финансов, 20 апреля: проверка банков, дорог и даже родителей

Пятница, 20 апреля. Неоднозначно, непросто, неплохо.

Недобросовестные родители. Министерство юстиции подготовило новый пакет законопроектов, которые предлагают еще больше усилить ответственность лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Пакет законов назвали словно очередной американский блокбастер: «Чужих детей не бывает. Часть 2».

Непростое соглашение. Руководитель аэропорта Борисполь рассказал о первом согласованном маршруте Ryanair. Ирландский лоукостер Ryanair должен в течение ближайших полутора месяцев подтвердить свои заявленные планы по полетам из аэропорта Борисполь в Киеве.

Неоднозначное решение. Несмотря на то, что украинские власти заверили водителей, что введения заградительных квот на импортное топливо не будет, сегодня утром, 20 апреля, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития все равно решила рассмотреть этот вопрос.

Неудачный перевод. Deutsche Bank AG (DB) по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере $35 млрд, сообщает CNN Money со ссылкой на информированные источники.

Неплохое достижение. Украина поднялась на 19 строчек в ежегодном Индексе гражданств мира, показав один из самых впечатляющих результатов роста ценности гражданства в мире. Создатели Индекса утверждают, что Украина могла бы занимать еще более высокие позиции в рейтинге, если бы не геополитические вопросы.

Недостоверные отчеты. Фонд госимущества Украины после проверки переданных ему Нацкомфинуслуг в 2017 году более 200 отчетов об оценке имущества констатировал: около 90% из них не в полной мере соответствуют требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, имеют значительные недостатки, повлиявшие на достоверность оценки и определения размера страхового возмещения.

Некачественные дороги. В течение трех месяцев будет проходить проверка новых или отремонтированных дорог в 2016-2017 годах. В случае выявления разрушений объектов будут открыты уголовные производства, а виновные привлечены к уголовной ответственности. Это будет касаться трех категорий лиц – заказчиков, подписавших акты выполненных работ, исполнителей некачественных или несуществующих работ и представителей технадзора. Во всяком случае, это обещают в ГПУ.

Неправомерные действия. Экс-заместителю председателя правления ПАО “Укргазбанк” избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Правоохранители заявляют, что из банка незаконно вывели 100 млн гривен. Для этого злоумышленники дали кредит заранее созданному подконтрольному фиктивному предприятию.

P.s.

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