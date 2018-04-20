Накажут и заказчиков, и исполнителей: Луценко дал старт проверке дорог

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил начать проверки автомобильных дорог по всей Украине. К этой работе будут привлечены местные прокуратуры во взаимодействии с представителями Министерства инфраструктуры. Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, пишет Сегодня.

По его словам, в течение трех месяцев будет проходить проверка новых или отремонтированных дорог в 2016-2017 годах.

“В случае выявления разрушений объектов будут открыты уголовные производства, а виновные привлечены к уголовной ответственности. Это будет касаться трех категорий лиц – заказчиков, подписавших акты выполненных работ, исполнителей некачественных или несуществующих работ и представителей технадзора”, – заявил Луценко во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области.

Генпрокурор также отметил, что средства, выделенные государством, в том числе из спецконфискации (средств Януковича), должны идти на качественные дороги, “и ни в коем случае – не в карманы чиновников и дельцов, которые своей жадностью убивают автотранспорт и веру людей в порядок и справедливость”.

Напомним, “Укравтодор” опубликовал программу ремонта дорог на 2018 год, утвержденную в рамках пятилетней госпрограммы развития автомобильных дорог. Особое внимание будет уделено дорогам на востоке: Р-46 Харьков – Ахтырка, М-03 Харьков – Славянск – Краматорск, Р-07 Чугуев – Меловое.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство ужесточит контроль за ремонтом дорог. По его словам, “Укравтодор” отчитается о качестве дорожных работ в середине мая. За халтуру государство платить не будет, подчеркнул премьер.