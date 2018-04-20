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Руководитель аэропорта Борисполь рассказал о первом согласованном маршруте Ryanair

Руководитель аэропорта Борисполь рассказал о первом согласованном маршруте Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair должен в течение ближайших полутора месяцев подтвердить свои заявленные планы по полетам из аэропорта Борисполь в Киеве.

Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

“Уже согласовано по времени берлинское направление, оно стартует с сентября. Другие направления, думаю, ориентировочно до конца мая будем знать точное время вылетов и прилетов”, – сказал он.

Ранее сообщалось, что Ryanair начал продажу билетов без согласования с аэропортом Борисполь. Также директор Борисполя Павел Рябикин заявлял, что Ryanair потеряет скидки в аэропорту, если не будет наращивать пассажиропоток.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

По материалам НВ
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