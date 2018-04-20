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Украина улучшила позиции в Индексе гражданств мира (инфографика)

Украина улучшила позиции в Индексе гражданств мира (инфографика)

Украина поднялась на 19 строчек в ежегодном Индексе гражданств мира, показав один из самых впечатляющих результатов роста ценности гражданства в мире, пишет Сегодня.

Создатели Индекса гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) дали объективную оценку 209 гражданствам мира и ранжировали их по разным показателям за период с 2013 по 2017 год.

В 2017 году, впервые за последние пять лет, первое место досталось Франции (81,7%). Германия – лидер прошлогодних рейтингов – опустилась на второе место (81,6%). Страны в первой десятке Индекса практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Единственное изменение – Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место, попав в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства. В 2017 году украинское гражданство получило 36,1%, что на 6,4% выше, чем в прошлогоднем рейтинге. Основная причина такого роста – введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны 11 июня 2017 года. Количество стран с безвизовым въездом для украинцев за год увеличилось с 81 до 115.

Создатели Индекса утверждают, что Украина могла бы занимать еще более высокие позиции в рейтинге, если бы не геополитические вопросы. Позиция страны в Индексе пять лет назад была лучше, чем сейчас, – 74-е место в 2013 году и 78-е место в 2014 году. Вооруженный конфликт в Украине, начавшийся в начале 2014 года, продолжается, что существенно ухудшает показатели государства в категории “Общественный порядок и стабильность”. Улучшение показателей в категории “Безвизовый доступ для временных поездок” помогло компенсировать потерю позиций в рейтинге за последние годы, хотя страна все еще не достигла уровня пятилетней давности.

По материалам Сегодня
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