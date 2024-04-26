Демонтаж арки: пространство получит новую концепцию — Finance.ua

Демонтаж арки: пространство получит новую концепцию Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Демонтаж арки: пространство получит новую концепцию

В Киеве не будут демонтировать одну из визиток города — арку «Свободы украинского народа», ее суть переосмыслена. А пространство возле нее получит новую концепцию. Это подчеркивают в Департаменте культуры КГГА.

Об этом сообщают в КГГА.

Что было

После начала полномасштабного вторжения Киевсовет принял решение о переименовании арки «Дружбы народов» в арку «Свободы украинского народа». Советскую скульптуру двух рабочих — символ воссоединения Украины и россии — демонтировали в апреле того же года.

После профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа КГГА по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, по публичному пространству города Киева 19 января этого года приняла решение о сохранении арки «Свободы украинского народа».

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В целом представители столичной власти вместе со специалистами профильных институтов НАН Украины, Института Национальной памяти и экспертами сформировали перечень 297 памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, которые рекомендовали к устранению и/или перемещению в специально определенные места хранения таких объектов. Из них 95 памятников и более 200 памятных знаков и элементов украшения.

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«Кроме того, расходование значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки „Свободы украинского народа“ не является сегодня самым неотложным вопросом. Ведь во время военного положения город прежде всего направляет финансы на помощь Вооруженным Силам Украины, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и решение жизненно важных потребностей столичных жителей», — отметили в КГГА.

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