Минюст придумал новые наказания для неплательщиков алиментов

Министерство юстиции подготовило новый пакет законопроектов, которые предлагают усилить ответственность лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

“Сегодня подаем новый большой пакет законов, который называется “Чужих детей не бывает. Часть 2”, – заявил он. По словам министра, эти законопроекты предлагают еще больше усилить ответственность должников по алиментам.

Во-первых, рассказывает Петренко, это – увеличение размера алиментов при длительном наличии задолженности: – не платишь 1 год и более – сумма долга автоматически увеличивается на 20%; – не платишь 2 и более лет – сумма дополнительной оплаты достигнет 30% – не платишь от 3 лет – сумма долга увеличится на 50%. Он подчеркнул, что эти средства будут направляться не в бюджет, а сразу на счет ребенка.

Во-вторых, для должников вводится новое наказание в виде недопуска к руководящим должностям на государственной службе и к участию в выборах.

Третья большая новация, говорит Петренко, по примеру ЕС введение уголовной ответственности с тюремным сроком до 2 лет, если должник по алиментам уклоняется от общественно-полезных работ. Четвертое новшество – автоматический арест всех средств и имущества неплательщиков алиментов с момента возникновения долга, чтобы они не смогли скрыть средства на различных счетах и ​​у родственников.

Как сообщалось 6 февраля 2018 г. в Украине вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем усовершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Законом предусмотрено временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты. Кроме того, к должнику, который имеет задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его право управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов и пр., а также ограничить его в праве на охоту.

Также введен новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно-полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления.