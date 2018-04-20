Около 90% отчетов по оценке имущества оказались недостоверными — Нацкомфинуслуг

Фонд госимущества Украины после проверки переданных ему Нацкомфинуслуг в 2017 году более 200 отчетов об оценке имущества констатировал: около 90% из них не в полной мере соответствуют требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, имеют значительные недостатки, повлиявшие на достоверность оценки и определения размера страхового возмещения.

Как сообщается на сайте Нацкомфинуслуг, по итогам совместного рабочего совещания руководства Нацкомфинуслуг и ФГИ по обеспечению рецензирования отчетов об оценке, составленных для определения причиненного владельцу материального ущерба, принято решение продлить сотрудничество в этом вопросе.

Кроме того, решено предоставить страховым компаниям разработанную Фондом “Памятку” нормативно-правовых требований к составлению отчета по оценке имущества.

При этом подчеркивается, что единственным документом, подтверждающим проведение оценки субъектом оценочной деятельности с целью определения оценочной стоимости колесного транспортного средства, является отчет об оценке имущества в соответствии с требованиями ст. 12 закона “Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украина”.

Для проведения рецензирования Фондом отчетов об оценке колесных транспортных средств в ФГИ должны быть предоставлены оригиналы отчетов об оценке имущества или, в случае невозможности предоставления оригиналов, копии указанных отчетов, заверенных субъектом оценочной деятельности, выполнявшим отчеты об оценке транспортных средств.

При заключении договора на проведение оценки Фонд рекомендует страховым компаниям определять одним из условий предоставления оценщиком вместе с отчетом надлежащим образом заверенной копии отчета для передачи ее владельцам автотранспорта.