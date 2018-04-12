День финансов, 12 апреля: решение по учетной ставке, возможный налог на упаковку, зарплата "от выезда за границу"

Четверг, 12 апреля. В день космонавтики украинцев ожидали скорее более “приземленные” новости, нежели космические:

Учетная ставка. НБУ решил оставить учетную ставку на уровне 17%. Как объявил регулятор, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала, хотя при этом отмечается, что чистые международные резервы НБУ сократились до $6,3 миллиарда.

“Зарплата от выезда за границу.” Свою версию заработной платы при которой люди не будут ехать работать за границу сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Честно сказать, мы в редакции ожидали сумму посущественнее.

Налог на упаковку. Депутаты хотят ввести налог, который подразумевает, что в стоимость продукции в пластиковой таре включат расходы на ее утилизацию. Налог собираются “презентовать”, чтобы урегулировать проблему использования одноразовых пакетов.

Они готовы. После того, как как канцлер Германии Ангела Меркель твердо заявила: “Северного потока – 2” не должно быть, если РФ намерена полностью прекратить транзит через Украину, глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил вице-председателя Еврокомиссии (ЕК) Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года.

В свою очередь, Соединенные Штаты Америки заявили, что нашли замену Северному потоку-2 и смогут экспортировать энергетические ресурсы по сниженным ценам.

Не о космосе, но все же:

Представлена модель кресел для самолетов авиакомпаний-ультралоукостеров. Такие места для пассажиров должны позволить низкобюджетным авиакомпаниям повысить плотность пассажиров в салонах их самолетов на 20%. Отметим, что Ryanair еще в 2010 году хотел внедрить возможность путешествовать стоя.

Когда украинский лоукостер получит первые самолеты? Первый украинский лоукост-авиаперевозчик SkyUp ожидает получить свои первые три самолета уже в апреле-мае 2018 года.

Россияне снова стали летать в Египет. Первый за два с половиной года самолет из Москвы прибыл в четверг в международный аэропорт Каира.