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Россияне снова стали летать в Египет после 2,5 лет запрета

Россияне снова стали летать в Египет после 2,5 лет запрета

Первый за два с половиной года самолет из Москвы прибыл в четверг в международный аэропорт Каира.

Как сообщает ТАСС, лайнер «Аэрофлота» вылетел из «Шереметьево» с 15-минутной задержкой, но прибыл в Каир на 10 минут раньше расписания, в 00:15 по местному времени (1:15 мск).

По данным источников агентства, на первый рейс продали практически все билеты. На обратный рейс из Каира в Москву забронировали более половины билетов.

Авиасообщение между Египтом и Россией Москва прекратила в ноябре 2015 года после катастрофы над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли все 217 туристов и 7 членов экипажа. ФСБ квалифицировала тот случай как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезного усиления мер авиационной безопасности.

Теперь во втором терминале каирского аэропорта для тех, кто отбывает в Москву, оборудовали отдельный выход, чтобы рейсы «Аэрофлота» и Egypt Air могли проверять сотрудники авиабезопасности из Москвы, которые будут работать в Каире постоянно.

Принимать самолеты египетского национального перевозчика будет, как и раньше, третий терминал, который закреплен исключительно за Egypt Air.

Второй терминал главной воздушной гавани Египта считается на данный момент наиболее современным и технически оснащенным. Его открыли в 2017 году после полной модернизации.

По материалам ИТАР-ТАСС
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