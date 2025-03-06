ЕС планирует создать коалицию для противодействия венгерским блокировкам — Finance.ua
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ЕС планирует создать коалицию для противодействия венгерским блокировкам

Мир
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ЕС планирует создать коалицию для противодействия венгерским блокировкам
ЕС планирует создать коалицию для противодействия венгерским блокировкам
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас призвала к единству и решительности, отвечая на вопросы журналистов на чрезвычайном саммите в Брюсселе.
Об этом сообщает Sky News в четверг, 6 марта.
Во время пресс-конференции Каллас вновь отметила важность увеличения расходов на оборону и ускорения этого процесса. Однако она также признала, что достичь консенсуса среди 27 стран ЕС становится все сложнее из-за постоянного вето Венгрии относительно политики ЕС, в частности, в отношении Украины.
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«Что скажете о блокаде со стороны Венгрии?» — спросил один из репортеров, вспоминая неоднократные вето Будапешта относительно политики ЕС в отношении Украины. Отмечалось, что Венгрия может лишиться права голоса.
Каллас ответила: «Это становится все сложнее, поэтому в рамках новой инициативы мы также рассматриваем коалицию желающих, чтобы одна страна не могла заблокировать всех остальных.»
«Мы все еще стремимся к единству 27 лидеров. Если это невозможно, Венгрия может говорить сама за себя», — добавила она.
По материалам:
Корреспондент.net
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