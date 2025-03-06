В ЕС готовятся к новой волне беженцев из Украины — Politico Сегодня 13:30 — Мир

В ЕС готовятся к новой волне беженцев из Украины — Politico

Европейские политики считают, что отсутствие военной поддержки Украины со стороны США будет влиять на ход войны. По их мнению, это может перерасти в новую волну большого количества украинских беженцев.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова представителей европейских правительств, сказанные в среду, 5 марта, на встрече в Брюсселе.

«Если путин еще больше эскалирует эту войну, а американская поддержка исчезнет, ​​и если это приведет к большему движению беженцев, нам нужно обязательное распределение беженцев из Украины по всему ЕС, согласно справедливому механизму», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

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Она добавила, что пока не ожидает нового большого наплыва беженцев и что это «только сценарий», который должны обсудить чиновники.

Издание также приводит позицию министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, заявившего, что использует свой визит в Брюссель для официального информирования Европейской комиссии о намерении нового австрийского правительства прекратить практику воссоединения семей.

По его мнению, Австрия «внесла свой вклад» и теперь хочет сосредоточиться на интеграции уже находящихся в стране людей.

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Как отмечается, в абсолютных цифрах наибольшее количество беженцев приняли Германия, Польша и Чехия, причем около 1 млн человек получили временную защиту в ФРГ и Польше. Но если сравнивать с численностью местного населения, страны Балтии, Словакия и Ирландия также были «ключевыми пунктами назначения».

По состоянию на декабрь 2024 года более 4,3 миллиона украинцев находились под временной защитой в европейских странах, спасаясь от российского полномасштабного вторжения в Украину. Статус временной защиты — это положение ЕС, которое впервые было применено к украинским беженцам. Оно означает, что они вправе работать, жить и учиться в принимающей стране.

Справка Finance.ua:

ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США сообщило, что США останавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Дональд Трамп не убедится, что украинские власти демонстрируют готовность к миру;

поставки всего американского вооружения, которое еще не успели передать Украине, остановлены, в частности, грузы в самолетах, на кораблях и в транзитных зонах в Польше;

советник по нацбезопасности президента США Майк Уолц заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность возобновления поставок военной помощи Украине, если добьется успехов в переговорах с Киевом.

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