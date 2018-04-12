В Кабмине рассказали, какой зарплатой собираются удержать украинцев от выезда за границу

Увеличение уровня заработной платы до определенной суммы в эквиваленте привело бы к тому, что люди стали бы задумываться, стоит ли ехать работать за границу. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Я считаю таким промежуточным этапом, когда у нас уровень зарплат получится хотя бы на эквивалент 500 евро в месяц. Когда мы достигнем такого уровня, люди, которые едут за границу, будут задумываться: ехать или нет», – заявил министр.

Он также добавил, что трудовая миграция весьма негативно влияет на развитие экономики страны.

«Не говорю о финансовой стабильности, поскольку заробитчане, работающие за границей, посылают довольно большие средства, и на поддержку платежного баланса они влияют положительно. Но сам факт, что квалифицированные люди выезжают из Украины, конечно, сужает возможности нашей экономики и уменьшает возможности для экономического роста», – отметил Рева.