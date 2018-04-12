Стало известно, когда украинский лоукостер получит первые самолеты

Первый украинский лоукост-авиаперевозчик SkyUp ожидает получить свои первые три самолета уже в апреле-мае 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что первыми во флот поступят два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, ранее летавшие в Malaysia Airlines. Третий борт – 149-местный Boeing 737-700 – пополнит парк SkyUp предположительно в мае этого года.

“Все самолеты будут иметь фирменную ливрею до конца года. Предположительно, в апреле будет покрашен первый самолет”, – сообщили в SkyUp.

При этом в компании рассказали, что на данный момент авиаперевозчик проходит процесс сертификации, который планируется завершить 18-19 апреля.

После этого планируется выполнить первый рейс SkyUp, скорее всего, по маршруту Киев – Шарм-эль-Шейх.

Первый украинский лоукост планирует базироваться в аэропорту “Киев им. Сикорского” (Жуляны).

Соответствующий договор авиаперевозчик уже заключил.

Справка Finance.ua: