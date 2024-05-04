Instagram меняет алгоритм: в рекомендации будут продвигать оригинальный контент, а не его копии — Finance.ua
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Instagram меняет алгоритм: в рекомендации будут продвигать оригинальный контент, а не его копии

Фондовый рынок
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Instagram меняет алгоритм: в рекомендации будут продвигать оригинальный контент, а не его копии
Instagram меняет алгоритм: в рекомендации будут продвигать оригинальный контент, а не его копии
Instagram меняет систему рекомендаций контента — предпочтение будет отдаваться оригинальному контенту и аккаунтам с небольшим количеством подписчиков.
Об этом пишет The Verge.
Наибольшее изменение касается агрегаторов — аккаунтов, публикующих контент других пользователей часто без упоминания об авторстве. Публикации таких аккаунтов соцсеть будет удалять из рекомендаций.
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Обновление касается «серийных репостеров», которые делятся чужим контентом, не меняя его, более десяти раз в 30 дней.
Такие аккаунты снова смогут попадать в рекомендации через 30 дней после последнего повторного размещения «неоригинального» контента.
Изменения не повлияют на некоторые аккаунты, определенные Instagram и с лицензионными соглашениями или разрешениями на повторную публикацию контентмейкеров.
Также Instagram будет заменять повторно опубликованный контент оригинальным сообщением автора в рекомендациях.
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Однако это будут делать только тогда, когда система убедится, что публикации идентичны «на основе аудио- и визуальных сигналов».
Авторы контента получат уведомления, когда их оригинальный контент заменит репосты.
Ранее Instagram оценивал контент преимущественно на основе того, как подписчики аккаунта взаимодействовали с ним, и алгоритм решал, продвигать ли его в рекомендации.
Теперь Instagram меняет подход, чтобы предоставить небольшим аккаунтам равные шансы на продвижение.
По материалам:
theБабель
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