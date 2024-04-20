В Instagram появится чат-бот на основе ИИ — Finance.ua

В Instagram появится чат-бот на основе ИИ 20.04.2024, 02:01 — Фондовый рынок

В Instagram появится чат-бот на основе ИИ, Фото: freepik

Пользователи Instagram заметили, что в приложении появился Meta AI — универсальный чат-бот на основе искусственного интеллекта. Он может отвечать на вопросы, писать стихи и генерировать изображения с помощью текстовых подсказок.

Об этом пишет Engadget.

Такой шаг не стал неожиданностью, ведь Meta представила Meta AI в сентябре прошлого года и в течение нескольких месяцев добавляла чат-бот в свои продукты, такие как Facebook Messenger и WhatsApp.

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«Наши генеративные функции на основе искусственного интеллекта находятся на разных стадиях разработки, и мы тестируем некоторые из них публично в ограниченном объеме», — рассказали в Meta.

Анализируя комментарий компании, пока не все пользователи имеют доступ к Meta AI.

По информации медиа, обновление появилось в поисковой строке Instagram. Хотя у некоторых пользователей чат-бот можно найти в прямых сообщениях.

Напомним, компания Meta выпустит обновление для Facebook Messenger, в котором появятся новые функции.

В частности, можно будет отправлять фото в HD-качестве, отправлять файлы размером до 100 МБ, создавать совместные альбомы и добавлять новые контакты в Messenger с помощью QR-кода.

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