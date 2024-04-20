В Instagram появится чат-бот на основе ИИ — Finance.ua
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В Instagram появится чат-бот на основе ИИ

Фондовый рынок
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В Instagram появится чат-бот на основе ИИ
В Instagram появится чат-бот на основе ИИ, Фото: freepik
Пользователи Instagram заметили, что в приложении появился Meta AI — универсальный чат-бот на основе искусственного интеллекта. Он может отвечать на вопросы, писать стихи и генерировать изображения с помощью текстовых подсказок.
Об этом пишет Engadget.
Такой шаг не стал неожиданностью, ведь Meta представила Meta AI в сентябре прошлого года и в течение нескольких месяцев добавляла чат-бот в свои продукты, такие как Facebook Messenger и WhatsApp.
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«Наши генеративные функции на основе искусственного интеллекта находятся на разных стадиях разработки, и мы тестируем некоторые из них публично в ограниченном объеме», — рассказали в Meta.
Анализируя комментарий компании, пока не все пользователи имеют доступ к Meta AI.
По информации медиа, обновление появилось в поисковой строке Instagram. Хотя у некоторых пользователей чат-бот можно найти в прямых сообщениях.
В Instagram появится чат-бот на основе ИИ
Напомним, компания Meta выпустит обновление для Facebook Messenger, в котором появятся новые функции.
В частности, можно будет отправлять фото в HD-качестве, отправлять файлы размером до 100 МБ, создавать совместные альбомы и добавлять новые контакты в Messenger с помощью QR-кода.
По материалам:
mezha.media
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