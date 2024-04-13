В Instagram и Facebook изменят правила, касающиеся контента, созданного ИИ — Finance.ua

В Instagram и Facebook изменят правила, касающиеся контента, созданного ИИ
С мая корпорация Meta обновляет свою политику касательно контента, созданного искусственным интеллектом. В частности, в Instagram, Facebook и Threads появится соответствующая отметка возле таких фото или видео.
Об этом говорится в блоге компании.
Маркировку будут применять тогда, когда пользователи сообщат об использовании инструментов искусственного интеллекта или когда Meta обнаружит индикаторы фото- или видеоконтента, созданного ИИ.
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Ранее политика Meta запрещала видео, созданные или отредактированные с помощью инструментов искусственного интеллекта, заставляющих человека говорить то, чего он не говорил.
Однако старые правила не охватывали широкого диапазона контента с ИИ, быстро заполняющего интернет.
Meta также меняет способ модерирования контента из ИИ. С июля корпорация перестанет удалять созданные искусственным интеллектом материалы, не противоречащие другим правилам сообщества.
Наблюдательный совет порекомендовал давать пользователям больше контекста об этом, а не ограничивать содержимое.
Однако контент с ИИ или без него, который нарушает другие правила, к примеру, политику устрашения, вмешательства в выборы и преследования, и далее будут удалять.
Напомним, США и Великобритания подписали знаковое соглашение по искусственному интеллекту. Союзники стали первыми странами, официально сотрудничающими в вопросах тестирования и оценки рисков, связанных с новыми моделями ИИ.
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