В Instagram и Facebook изменят правила, касающиеся контента, созданного ИИ — Finance.ua

В Instagram и Facebook изменят правила, касающиеся контента, созданного ИИ Сегодня 23:04 — Фондовый рынок

В Instagram и Facebook изменят правила, касающиеся контента, созданного ИИ

С мая корпорация Meta обновляет свою политику касательно контента, созданного искусственным интеллектом. В частности, в Instagram, Facebook и Threads появится соответствующая отметка возле таких фото или видео.

Об этом говорится в блоге компании.

Маркировку будут применять тогда, когда пользователи сообщат об использовании инструментов искусственного интеллекта или когда Meta обнаружит индикаторы фото- или видеоконтента, созданного ИИ.

Ранее политика Meta запрещала видео, созданные или отредактированные с помощью инструментов искусственного интеллекта, заставляющих человека говорить то, чего он не говорил.

Однако старые правила не охватывали широкого диапазона контента с ИИ, быстро заполняющего интернет.

Meta также меняет способ модерирования контента из ИИ. С июля корпорация перестанет удалять созданные искусственным интеллектом материалы, не противоречащие другим правилам сообщества.

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Наблюдательный совет порекомендовал давать пользователям больше контекста об этом, а не ограничивать содержимое.

Однако контент с ИИ или без него, который нарушает другие правила, к примеру, политику устрашения, вмешательства в выборы и преследования, и далее будут удалять.

Напомним, США и Великобритания подписали знаковое соглашение по искусственному интеллекту. Союзники стали первыми странами, официально сотрудничающими в вопросах тестирования и оценки рисков, связанных с новыми моделями ИИ.

Економічна Правда По материалам:

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