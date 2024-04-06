Компания OpenAI представила ИИ, который может воспроизводить голос — Finance.ua

Компания OpenAI представила ИИ, который может воспроизводить голос Сегодня 22:05 — Технологии&Авто

Компания OpenAI представила Voice Engine — новый инструмент на основе искусственного интеллекта, который способен эмоционально, акцентно и достаточно реалистично озвучивать тексты голосом любого человека, имея 15-секундный образец звучания речи.

Об этом сообщили на сайте компании.

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Отмечается, что Voice Engine разрабатывали около двух лет. Однако пока его нельзя скачать всем, ведь разработчики считают, что существует риск использования технологии недобропорядочно, в частности для создания дипфейков.

«Мы надеемся начать диалог об ответственном применении синтетических голосов и о том, как общество может адаптироваться к этим новым возможностям. На основе этих обсуждений и результатов тестов мы примем обоснованное решение о том, стоит ли и как разворачивать эту технологию в масштабе», — отметили в компании.

ИИ-модель, с которой работает Voice Engine, также лежит в основе функции «Чтение вслух» чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

Как можно использовать Voice Engine

Компания видит несколько путей применения технологии:

оказание помощи тем, кто по каким-либо причинам не может читать;

помощь детям во время обучения, поскольку естественное звучание более благоприятно, чем роботизированные голоса;

использование технологии для перевода видео и подкастов, ведь, по словам разработчиков, даже в переводе Voice Engine сохраняет естественный акцент говорящего;

В компании отмечают, что новый инструмент может помочь в восстановлении голоса пациентам с внезапными или дегенеративными состояниями речевого аппарата.

Кроме того, Voice Engine может позволить немым людям общаться, озвучивая естественным языком их текстовые запросы.

theБабель По материалам:

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