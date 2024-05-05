BMW изменит обозначение бензиновых моделей — Finance.ua

BMW изменит обозначение бензиновых моделей
Компания BMW постепенно убирает маркировку «I» из бензиновых автомобилей и оставит ее только для электрических моделей. Эти изменения имеют целью избежать путаницы между электромобилями и авто с ДВС.
Бренд Кербер, старший вице-президент по управлению брендами и продуктами BMW, в своем интервью для BMWBlog подтвердил это.
BMW использует свою номенклатуру для классификации авто, где первая цифра означала модель, а следующие две указывали на версию. Буква в конце указывала на тип двигателя: «i» — бензиновый, «d» — дизельный, «e» — гибрид.
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Однако компания сосредоточилась на производстве электромобилей. Первые изменения в номенклатуре произошли с появлением электромобиля i3: буква i была расположена впереди цифр. Впоследствии все электромобили бренда унаследовали такое имя.
Теперь немецкий автопроизводитель решил отказаться от «i» в будущих бензиновых авто.
Автопроизводитель идет на такой шаг, чтобы снизить путаницу между автомобилями. К примеру, между электрическим BMW i3 и бензиновым BMW 330i.
Изменения будут введены уже в этом году, ведь компания намерена обновить сразу несколько моделей.
Пока неизвестно, введет ли компания новую маркировку, которая заменит i в бензиновых авто, учитывая, что гибриды и дизельные версии имеют собственное обозначение.
Однако стоит отметить, что ранее BMW не маркировала авто, что вполне может повториться и сейчас.
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