Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории — Finance.ua

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Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории

Технологии&Авто
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Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории
Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории
Можно предположить, что у многих BMW ассоциируется в первую очередь с мощностью, управляемостью и быстротой, а не надежностью. Однако в ассортименте баварской марки действительно надежные автомобили, которые почти не ломаются, пишут эксперты портала HotCars.
Возглавил рейтинг самых надежных автомобилей BMW хэтчбек BMW 1-Series 2013 модельного года с рейтингом надежности от JD Power в 89 баллов из 100 возможных. Стоимость его технического обслуживания составляет в среднем 801 доллар в год (цены указаны для США. — Ред.).

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На втором месте расположился BMW 2-Series 2017, надежность которого оценивается в 88 баллов, а средние затраты на техническое обслуживание составляют 922 доллара в год.
Замыкает топ-3 седан BMW 5-Series 2016 с надежностью на уровне 88 баллов по 100-балльной шкале. Его владельцы тратят на техобслуживание в среднем 892 доллара в год.
Итак, самые надежные автомобили BMW:
  1. BMW 1-Series 2013;
  2. BMW 2-Series 2017;
  3. BMW 5-Series 2016;
  4. BMW X3 2017;
  5. BMW X1 2022;
  6. BMW Z4 2007;
  7. BMW 6-Series 2007;
  8. BMW 7-Series 2007;
  9. BMW 8-Series Gran Coupe 2020;
  10. BMW 7-Series 2022;
  11. BMW X2 2020;
  12. BMW X5 2018;
  13. BMW 4-Series 2022;
  14. BMW X7 2021;
  15. BMW 3-Series 2016;
  16. BMW i3 2017;
  17. BMW 3-Series 2011 года.
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По материалам:
MMR
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