Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории — Finance.ua

Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории
Можно предположить, что у многих BMW ассоциируется в первую очередь с мощностью, управляемостью и быстротой, а не надежностью. Однако в ассортименте баварской марки действительно надежные автомобили, которые почти не ломаются, пишут эксперты портала HotCars.
Возглавил рейтинг самых надежных автомобилей BMW хэтчбек BMW 1-Series 2013 модельного года с рейтингом надежности от JD Power в 89 баллов из 100 возможных. Стоимость его технического обслуживания составляет в среднем 801 доллар в год (цены указаны для США. — Ред.).
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На втором месте расположился BMW 2-Series 2017, надежность которого оценивается в 88 баллов, а средние затраты на техническое обслуживание составляют 922 доллара в год.
Замыкает топ-3 седан BMW 5-Series 2016 с надежностью на уровне 88 баллов по 100-балльной шкале. Его владельцы тратят на техобслуживание в среднем 892 доллара в год.
Итак, самые надежные автомобили BMW:
- BMW 1-Series 2013;
- BMW 2-Series 2017;
- BMW 5-Series 2016;
- BMW X3 2017;
- BMW X1 2022;
- BMW Z4 2007;
- BMW 6-Series 2007;
- BMW 7-Series 2007;
- BMW 8-Series Gran Coupe 2020;
- BMW 7-Series 2022;
- BMW X2 2020;
- BMW X5 2018;
- BMW 4-Series 2022;
- BMW X7 2021;
- BMW 3-Series 2016;
- BMW i3 2017;
- BMW 3-Series 2011 года.
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