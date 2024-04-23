Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории — Finance.ua

Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории Сегодня 03:56 — Технологии&Авто

Рейтинг самых надежных автомобилей BMW в истории

Можно предположить, что у многих BMW ассоциируется в первую очередь с мощностью, управляемостью и быстротой, а не надежностью. Однако в ассортименте баварской марки действительно надежные автомобили, которые почти не ломаются, пишут эксперты портала HotCars.

Возглавил рейтинг самых надежных автомобилей BMW хэтчбек BMW 1-Series 2013 модельного года с рейтингом надежности от JD Power в 89 баллов из 100 возможных. Стоимость его технического обслуживания составляет в среднем 801 доллар в год (цены указаны для США. — Ред.).

На втором месте расположился BMW 2-Series 2017, надежность которого оценивается в 88 баллов, а средние затраты на техническое обслуживание составляют 922 доллара в год.

Замыкает топ-3 седан BMW 5-Series 2016 с надежностью на уровне 88 баллов по 100-балльной шкале. Его владельцы тратят на техобслуживание в среднем 892 доллара в год.

Итак, самые надежные автомобили BMW:

BMW 1-Series 2013; BMW 2-Series 2017; BMW 5-Series 2016; BMW X3 2017; BMW X1 2022; BMW Z4 2007; BMW 6-Series 2007; BMW 7-Series 2007; BMW 8-Series Gran Coupe 2020; BMW 7-Series 2022; BMW X2 2020; BMW X5 2018; BMW 4-Series 2022; BMW X7 2021; BMW 3-Series 2016; BMW i3 2017; BMW 3-Series 2011 года.

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MMR По материалам:

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