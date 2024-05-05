BMW инвестирует дополнительные средства в строительство завода в Китае — Finance.ua

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BMW инвестирует дополнительные средства в строительство завода в Китае

Фондовый рынок
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BMW инвестирует дополнительные средства в строительство завода в Китае
BMW инвестирует дополнительные средства в строительство завода в Китае
Немецкий производитель автомобилей премиум- и люкс-класса BMW инвестирует дополнительные 20 миллиардов юаней ($2,8 миллиарда) в расширение своей производственной базы электромобилей в городе Шэньян на северо-востоке Китая.
Об этом сообщает Reuters.
В результате общие инвестиции BMW в китайский завод составят примерно 105 миллиардов юаней (свыше $14 миллиардов).
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За эти средства компания до конца 2026 года планирует построить мощности для производства своих самых популярных седанов крупного класса Neue Klasse (Новый класс) с электродвигателями (электромобилей) и преодолеть технологический разрыв с конкурентами.
«Это обязательство не только указывает на наш успех в Китае за последние три десятилетия, но и демонстрирует нашу уверенность на годы вперед», — говорится в заявлении гендиректора BMW Оливера Ципсе.
Эта новость появилась спустя всего две недели после того, как Ципсе и руководители нескольких других крупных немецких корпораций сопровождали канцлера Олафа Шольца во время его трехдневного визита в Китай.
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В отношениях с КНР Берлин стремится одновременно сохранить и расширить присутствие немецкого бизнеса на китайском рынке и уменьшить риски в первую очередь из-за чрезмерной зависимости Германии от торговли с Китаем.
Немецкие автопроизводители в полном составе появились на этой неделе на крупнейшем в Китае Пекинском автосалоне, пытаясь остаться на вершине потребительских тенденций на своем самом крупном рынке в мире, где они столкнулись с растущей жесткой конкуренцией с местными производителями.
По материалам:
Укрінформ
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