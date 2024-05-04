В ОАЭ построят крупнейший аэропорт в мире (фото) — Finance.ua

В ОАЭ построят крупнейший аэропорт в мире (фото) Сегодня 03:08 — Фондовый рынок

В ОАЭ построят крупнейший аэропорт в мире (фото), фото: X

Дубай планирует построить самый большой аэропорт в мире стоимостью $33 млрд.

Об этом пишет Business Insider.

Шейх ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль Мактум анонсировал масштабное расширение международного аэропорта эмирата Аль-Мактум — в пять раз. Планируется, что аэропорт по размерам будет занимать территорию в 141 кв. км — это будет равно площади города Винница.

Ожидается, что по завершении строительства аэропорт станет центром новой экономической зоны, предназначенной для проживания миллиона человек и создания 500 000 рабочих мест.

Стоимость расширения оценивается примерно в $33 млрд.

фото: X/HH Sheikh Mohammed

Первый этап проекта планируется завершить к 2030 году, а к 2050 году его пропускная способность может возрасти до 185 млн.

«Когда мы построим целый город вокруг аэропорта на юге Дубая, возрастет спрос на жилье для миллиона людей. Он будет принимать ведущие мировые компании в секторах логистики и авиатранспорта», — написал шейх Мохаммед в публикации на X.

После завершения строительства аэропорт станет крупнейшим в мире, с пропускной способностью в 260 млн пассажиров, будет иметь 400 выходов для самолетов и пять параллельных взлетно-посадочных полос.

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