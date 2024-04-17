Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире (инфографика) — Finance.ua

Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире (инфографика) Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире (инфографика)

Международный совет аэропортов (ACI) World обнародовал список 10 самых загруженных аэропортов мира в 2023 г.

Общий глобальный прогноз пассажиропотока на 2023 год составляет около 8,5 миллиарда, что отражает значительное восстановление на 93,8% от уровня до пандемии.

Приток пассажиров в международные аэропорты сыграл ключевую роль в содействии восстановлению хабов, зависимых от этого сегмента, что, соответственно, повлияло на состав 10 наиболее загруженных аэропортов по общему числу пассажиров.

Рейтинг аэропортов базируется на данных, собранных с более чем 2600 аэропортов в более чем 180 странах и территориях по всему миру.

Основные моменты пассажиропотока

По предварительным данным, в 2023 году общее количество пассажиров в мире приближается к 8,5 миллиардам, что на 27,2% больше, чем в 2022 году, или на 93,8% больше, чем в период до пандемии (2019).

В то время как внутренний рынок вырос на 20,2% (или восстановление на 96,8% от уровня 2019 года), международный рынок возобновился с темпом роста на 36,5% (или 90,4% от уровня 2019 года).

10 крупнейших аэропортов, на которые приходится около 10% мирового трафика (806 млн пассажиров), показали прирост на 19,8% по сравнению с 2022 годом или прирост на 0,7% по сравнению с результатами 2019 года (801 млн пассажиров в 2019 году).

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланты удерживает первое место, а за ним впервые следует международный аэропорт Дубая, обогнав международный аэропорт Даллас Форт-Уорт на третьем месте.

Самый большой скачок в топ-10 рейтинга зафиксирован для Токио Ханеда, который перескочил с 16-й позиции в 2022 году на 5-ю позицию в 2023 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.