На Binance зафиксировали значительный рост активности на крипторынке — Finance.ua

На Binance зафиксировали значительный рост активности на крипторынке 05.05.2024, 00:09 — Фондовый рынок

На Binance зафиксировали значительный рост активности на крипторынке

За последние полгода на 26% возросло количество пользователей, совершающих транзакции, а те, кто входят в систему, но не торгуют, увеличились на 10% только за последний месяц. Объем криптоактивов, хранящихся на Binance, превысил 120 млрд.

Об этом Mind сообщила пресс-служба биржи.

Отмечается, что запуск биткоин-спотовых ETF в США привел к значительному притоку капитала в криптовалюты

Этот рост наблюдается как на институциональном, так и на розничном уровне, а количество активных пользователей на платформе Binance вернулось к уровню середины 2022 года.

Соглашение Binance с правительством США привлекло более 11 млн новых розничных пользователей.

Объем криптоактивов, хранящихся на Binance, превысил $120 млрд, а мобильное приложение Binance стало лидером по количеству загрузок среди финтех-приложений, получив более 6,3 млн установок за первые три месяца 2024 года.

«Рынок криптовалют приобретает легитимность, а регуляторы уделяют больше внимания этому классу активов, улучшая его доступность для широкого круга инвесторов», — заявил Кирилл Хомяков, региональный глава Binance в СЕЕ и Центральной Азии.

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