Депутаты хотят ввести налог на упаковку

Уже в ближайшее время украинские власти могут представить законопроект о новом налоге. Его хотят ввести для того, чтобы урегулировать проблему использования одноразовых пакетов.

Народные депутаты активно занимаются разработкой соответствующего законопроекта. В парламенте говорят, что основная суть инициативы заключается в том, чтобы ввести налог на упаковку.

Депутаты уверены, что таким образом привлекут дополнительные деньги в бюджет, за которые они надеются построить мусороперерабатывающие заводы.

В Верховной Раде намерены стимулировать бизнес переходить на экологически чистую упаковку. В то же время политики признаются, что рычагов влияния у них на данный момент практически нет, а объема производства экологической упаковки в стране пока недостаточно.

Ожидается, что введение налога на упаковку будет стимулировать рынок производства экологической упаковки за счет желания бизнеса удешевить изготовление своей продукции.

Налог на упаковку подразумевает, что в стоимость продукции в пластиковой таре включат расходы на ее утилизацию. Производителей таким образом заставят удешевить производство, а для этого они должны покупать или производить экологическую упаковку, которая быстро утилизируется.

При этом в будущем народные депутаты планируют увеличивать налог на упаковку, чтобы представители бизнеса более активно переходили на экологическую тару.