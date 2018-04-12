США нашли замену "Северному потоку-2"

Соединенные Штаты Америки смогут экспортировать энергетические ресурсы по сниженным ценам. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, добавив, что подобный шаг поможет странам снять зависимость от российского газа.

По ее словам, в течение полутора года Америка не имела возможности для обеспечения доступного экспорта нефти и газа, так как США должны были убедиться в том, что им самим хватит ресурсов для собственного потребления.

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“Мы будем в состоянии экспортировать нефть и природный газ по сниженным ценам, которые смогут стать диверсифицированными ресурсами, в частности для Украины, и, мы надеемся, Германии, потому что мы не хотим, чтобы российский “Северный поток-2” начал сдерживать европейский ответ на российскую агрессию”, – заявила Бейли, добавив, что новый проект российского газопровода сделает некоторые страны еще более зависимыми от России.

Как известно, на сегодняшний день Германия полностью одобрила строительство газопровода “Северный поток-2” на части своей территории. Два разрешения также выдала Финляндия. Теперь РФ предстоит получить разрешения в Швеции и Дании.