Газопровод в обход Украины: Финляндия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2"

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода российского газопровода “Северный поток-2” в финской исключительной экономической зоне.

Об этом говорится в заявлении Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало разрешение, передает «Европейская правда».

Финские власти утвердила детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода “Северный поток – 2”, общая протяженность которого составит более 1200 км.

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Первое разрешение правительство Финляндии на строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне выдало на прошлой неделе.

В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода “Северный поток-2”, заявили, что таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено.

В компании утверждают, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании – идут по графику.

Справка Finance.ua:

Nord Stream 2 AG – компания, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода “Северный поток-2”. 51% акций компании принадлежат “Газпрому”.