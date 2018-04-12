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Россия пообещала ЕС сохранить транзит газа через Украину

Россия пообещала ЕС сохранить транзит газа через Украину

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил вице-председателя Еврокомиссии (ЕК) Мароша Шефчовича в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года хотя ранее “Газпром” заявил о расторжении контракта на транзит. Об сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

“Он (Новак – Ред.) выразил готовность России осуществлять бесперебойные поставки природного газа в Европу через Украину после 2019 года”, – сказала Итконен.

По ее словам, Шефчович “подчеркнул необходимость сохранения коммерчески выгодных объемов газа, поставляемого по украинскому маршруту”.

“Он также вновь заявил о необходимости поиска решений в соответствии со Стокгольским арбитражем и готовности взаимодействовать с обеими сторонами как на двусторонней, так и на трехсторонней основе. В этом контексте после двусторонней встречи “Газпрома” и “Нафтогаза” могут состояться дальнейшие контакты”, – добавила Итконен.

В Минэнерго РФ уточнили, что Александр Новак и Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию вокруг поставок российского газа на европейский рынок.

Новый виток обсуждения транзита газа через Украину после 2019 года произошел после того, как канцлер Германии Ангела Меркель твердо заявила: “Северного потока – 2” не должно быть, если РФ намерена полностью прекратить транзит через Украину.

После этого в “Газпроме” заверили, что речи о полном прекращении не идет, и Россия готова транспортировать до 15 млрд кубометров газа в года через Украину – но только при условии, что “Нафтогаз” обоснует экономическую целесообразность нового контракта на транзит”. Украинская сторона категорически не согласна с таким уменьшением объемов – транзит менее 40 млрд кубометров в год экономически не выгоден. В то же время, “Нафтогаз” готов доказывать “Газпрому” целесообразность транзита газа через Украину.

По материалам ИТАР-ТАСС
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