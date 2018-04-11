День финансов, 11 апреля: где ждать денег на ремонт дорог, как превращают кредитора в должника, сколько теряем без транзита газа РФ

Среда, 11 апреля. Сколько потеряет Украина от прекращения транзита российского газа? И другие вопросы (и ответы на них).

Какой ущерб нанесет Украине прекращение транзита российского газа? Сегодня глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев огласил сумму, которую потеряет наша страна при условии прекращения транзита российского газа. По его словам, Россия стремится придушить Украину экономическим путем.

Как в Украине превращают кредитора в должника? Независимая ассоциация банков (НАБУ) обеспокоена возможным возникновением новой мошеннической схемы уклонения от возврата кредитов. «Отечественная система судопроизводства благодаря Хозяйственному суду Киева приняла решение, которым кредитора превратила в должника, создав опасный для экономики государства прецедент», – говорят в НАБУ.

Какой регион получит больше всего денег на ремонт городских дорог? Ждете качественных дорог у себя в городе? Тогда вам будет интересен список от «Информационного вестника правительства». Лишь отметим, что для финансирования ремонта и содержания местных дорог правительство предусмотрело в Государственном дорожном фонде субвенцию в размере 11,5 млрд грн. Это рекордная для Украины сумма.

С кем соревнуется Цукерберг в «гонке вооружений»? Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые дал показания в связи с утечкой данных пользователей социальной сети. Цукерберг объяснился на совместных слушаниях юридического комитета и комитета по торговле Сената США. Глава Facebook подчеркнул, что компания находится в постоянной гонке вооружений. Интересно, догадались ли вы с кем? (ответ тут).

Что беспокоит украинцев? На этот вечный, и в то же время сложный вопрос наши сограждане отвечали специалистам из компании Nielsen. Интересно, а что бы вы поставили на первое место? Переходите на данные исследования, после того как ответите себе на данный вопрос.

Какой крупный коррупционный актив связанный с Курченко удалось вернуть государству? Ответ на этот вопрос сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Подсказка: он находится в Харькове и связан со спортом. Уже догадались?

Сколько украинцев стали гражданами Польши? Как свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и администрации Польши, только на протяжении последних трех лет гражданство Польши ежегодно получали более двух тысяч украинцев. А в течение 2008-2017 годов гражданство получило 14 тыс. 902 украинца.