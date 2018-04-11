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Какой регион получит больше всего денег на ремонт городских дорог (список)

Какой регион получит больше всего денег на ремонт городских дорог (список)

11,5 млрд грн субвенций из государственного бюджета на ремонт и содержание дорог местного значения получат в этом году областные государственные администрации.

В частности, Киев — более 1 млрд 153 млн грн.

Об этом говорится в “Информационном вестнике правительства”, сообщает сайт КГГА.

Отметим, 1 января 2018 автомобильные дороги местного значения переданы в сферу управления областных государственных администраций. Для финансирования ремонта и содержания местных дорог правительство предусмотрело в Государственном дорожном фонде субвенцию в размере 11,5 млрд грн. Это рекордная для Украины сумма, которая будет адресно направлена ​​на дороги местного значения.

Как будут распределяться в этом году субвенции в областные бюджеты (тыс. грн):

Винницкой области — 623 809,7
Волынской области — 393 913,5
Днепропетровской области — 553 445
Донецкой области — 557 536,7
Житомирской области — 617 157,3
Закарпатской области — 218 740,3
Запорожской области — 479 704,9
Ивано-Франковской области — 278 907,1
Киевской области — 548 968,3
Кировоградской области — 381 647,3
Луганской области — 352 620,4
Львовской области — 583 215,0
Николаевской области — 287 099,5
Одесской области — 425 698
Полтавской области — 588 363,2
Ровенской области — 281 342,5
Сумской области — 457 482,5
Тернопольской области — 315 105,7
Харьковской области — 656 185,2
Херсонской области — 319 779,4
Хмельницкой области — 456 533,5
Черкасской области — 391 451,3
Черновицкой области — 182 873,0
Черниговской области — 426 199,4
Бюджет города Киева — 1153 086,5

Распределение субвенций соответствует протяженности дорог местного значения в областях. Кроме этого, областные государственные администрации могут направлять на ремонт и содержание дорог местного значения дополнительные средства из областного бюджета.

Справка Finance.ua:

  • В 2017 году в Украине отремонтировали 2,1 тыс. км дорог.
  • В этом году правительство увеличило финансирование ремонтов и строительства дорог — до 47 млрд грн.
По материалам Дело
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