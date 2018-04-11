Какой регион получит больше всего денег на ремонт городских дорог (список)

11,5 млрд грн субвенций из государственного бюджета на ремонт и содержание дорог местного значения получат в этом году областные государственные администрации.

В частности, Киев — более 1 млрд 153 млн грн.

Об этом говорится в “Информационном вестнике правительства”, сообщает сайт КГГА.

Отметим, 1 января 2018 автомобильные дороги местного значения переданы в сферу управления областных государственных администраций. Для финансирования ремонта и содержания местных дорог правительство предусмотрело в Государственном дорожном фонде субвенцию в размере 11,5 млрд грн. Это рекордная для Украины сумма, которая будет адресно направлена ​​на дороги местного значения.

Как будут распределяться в этом году субвенции в областные бюджеты (тыс. грн):

Винницкой области — 623 809,7

Волынской области — 393 913,5

Днепропетровской области — 553 445

Донецкой области — 557 536,7

Житомирской области — 617 157,3

Закарпатской области — 218 740,3

Запорожской области — 479 704,9

Ивано-Франковской области — 278 907,1

Киевской области — 548 968,3

Кировоградской области — 381 647,3

Луганской области — 352 620,4

Львовской области — 583 215,0

Николаевской области — 287 099,5

Одесской области — 425 698

Полтавской области — 588 363,2

Ровенской области — 281 342,5

Сумской области — 457 482,5

Тернопольской области — 315 105,7

Харьковской области — 656 185,2

Херсонской области — 319 779,4

Хмельницкой области — 456 533,5

Черкасской области — 391 451,3

Черновицкой области — 182 873,0

Черниговской области — 426 199,4

Бюджет города Киева — 1153 086,5

Распределение субвенций соответствует протяженности дорог местного значения в областях. Кроме этого, областные государственные администрации могут направлять на ремонт и содержание дорог местного значения дополнительные средства из областного бюджета.

Справка Finance.ua:

В 2017 году в Украине отремонтировали 2,1 тыс. км дорог.