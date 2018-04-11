Какой регион получит больше всего денег на ремонт городских дорог (список)

11,5 млрд грн субвенций из государственного бюджета на ремонт и содержание дорог местного значения получат в этом году областные государственные администрации.
В частности, Киев — более 1 млрд 153 млн грн.
Об этом говорится в “Информационном вестнике правительства”, сообщает сайт КГГА.
Отметим, 1 января 2018 автомобильные дороги местного значения переданы в сферу управления областных государственных администраций. Для финансирования ремонта и содержания местных дорог правительство предусмотрело в Государственном дорожном фонде субвенцию в размере 11,5 млрд грн. Это рекордная для Украины сумма, которая будет адресно направлена на дороги местного значения.
Как будут распределяться в этом году субвенции в областные бюджеты (тыс. грн):
Винницкой области — 623 809,7
Волынской области — 393 913,5
Днепропетровской области — 553 445
Донецкой области — 557 536,7
Житомирской области — 617 157,3
Закарпатской области — 218 740,3
Запорожской области — 479 704,9
Ивано-Франковской области — 278 907,1
Киевской области — 548 968,3
Кировоградской области — 381 647,3
Луганской области — 352 620,4
Львовской области — 583 215,0
Николаевской области — 287 099,5
Одесской области — 425 698
Полтавской области — 588 363,2
Ровенской области — 281 342,5
Сумской области — 457 482,5
Тернопольской области — 315 105,7
Харьковской области — 656 185,2
Херсонской области — 319 779,4
Хмельницкой области — 456 533,5
Черкасской области — 391 451,3
Черновицкой области — 182 873,0
Черниговской области — 426 199,4
Бюджет города Киева — 1153 086,5
Распределение субвенций соответствует протяженности дорог местного значения в областях. Кроме этого, областные государственные администрации могут направлять на ремонт и содержание дорог местного значения дополнительные средства из областного бюджета.
Справка Finance.ua:
- В 2017 году в Украине отремонтировали 2,1 тыс. км дорог.
- В этом году правительство увеличило финансирование ремонтов и строительства дорог — до 47 млрд грн.