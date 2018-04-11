Подсчитано, сколько украинцев стали гражданами Польши с 2008 года

Гражданство Польши в течение 2008-2017 годов получили 14 тыс. 902 украинца.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел и администрации Польши на запрос собственного корреспондента Укринформа.

Как информируется, в 2008 году таких лиц было 579, и с каждым годом это количество увеличивалось.

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На протяжении последних трех лет гражданство Польши ежегодно получали более двух тысяч украинцев: в 2015 году – 2012 человек, в 2016 – 2096, в 2017 – 2415 граждан.

На сегодняшний день документы на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше имеют более 150 тыс. граждан Украины.