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Польша начала работу над скоростной автотрассой в Украину

Польша начала работу над скоростной автотрассой в Украину

В Польше начали подготовительные работы по строительству участка скоростной автотрассы S12 от города Пяски, расположенного недалеко от Люблина, до границы с Украиной.

Об этом сообщила Генеральная дирекция национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA), передает “Укравтодор”.

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“В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 до украинской границы с выходом на наш КПП “Ягодин”. Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону”, – говорится в сообщении.

В свою очередь, с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП “Ягодин”.

По данным GDDKiA, уже объявлен тендер на разработку проектной документации.

По материалам Економічна Правда
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