Стадион "Металлист" в Харькове вернули в государственную собственность

Решением правительства стадион “Металлист” в Харькове передано в сферу управления Харьковской ОГА.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Мы приняли распоряжение Кабмина о передаче в сферу управления Харьковской ОГА стадиона футбольного клуба “Металлист”, который фактически был украденный у государства. Его возвращено в собственность государства, а ОГА будет использовать этот стадион”, – сказал Гройсман.

При этом премьер подчеркнул, что требует, чтобы ОГА управляла этим стадионом с учетом мнения болельщиков. Как уточнил на пресс-конференции министр юстиции Павел Петренко, комментируя такое решение, это – хороший пример того, что органы прокуратуры применяют новые нормы законодательства в спецконфискации.

“Это второй большой кейс (после денег Януковича – ред.), когда украинское государство возвращает в собственность коррупционные активы, которые были украдены у украинского народа”, – отметил он.