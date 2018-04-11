Коболев назвал сумму убытков от прекращения транзита российского газа

Прекращение транзита российского газа через Украину нанесет ущерб экономике страны в размере 3,5 миллиарда долларов.

Об этом глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев рассказал в интервью DW.

“Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно”, – ответил Коболев на вопрос журналиста об убытках в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

По его словам, Россия стремится придушить Украину экономическим путем.

“Как минимум экономически, при мягком сценарии. При жестком речь идет о военных действиях”, – сообщил Коболев.

Справка Finance.ua:

В 2017 году объем транзита природного газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние 7 лет. По украинской ГТС протранзитировано 93,5 млрд кубометров природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Контракт на транзит между “Нафтогазом” и “Газпромом” был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет – до 31 декабря 2019 года.