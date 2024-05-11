Volvo демонстрирует рост продаж электрических авто: какая модель стала самой популярной — Finance.ua

Volvo демонстрирует рост продаж электрических авто: какая модель стала самой популярной Сегодня 05:07 — Фондовый рынок

Volvo демонстрирует рост продаж электрических авто: какая модель стала самой популярной

Последние данные Volvo Cars за апрель текущего года демонстрируют рост в глобальных продажах.

В своем отчете, опубликованном Reuters , компания сообщила, что продажи увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 65 838 автомобилей.

Что способствует росту продаж

Этот значительный рост основывается на успешных продажах в разных регионах мира, а также внедрении новых электрических моделей.

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Одним из ключевых факторов, способствующих росту продаж, является стремительное развитие рынка электромобилей.

Продажа электрокаров Volvo увеличилась на 53%, достигнув почти половины общего числа продаж за месяц.

Самая популярная модель

Самой популярной моделью в апреле стал полностью электрический компактный SUV EX30.

Именно он обеспечил рост продаж в Европе на 65%, что подтверждает высокий интерес к электромобилям в этом регионе.

SUV EX30 — одна из ключевых моделей Volvo Cars. EX30 является компактным SUV, сочетающим в себе стильный дизайн, передовые технологии и высокую производительность.

Этот полностью электрический внедорожник отличается симпатичным внешним видом, современным интерьером и передовыми функциями безопасности и развлечений.

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Благодаря использованию электрической технологии EX30 гарантирует нулевые выбросы и низкие эксплуатационные расходы, что делает его привлекательным для экологически осознанных потребителей.

В Украине кроссовер поступил в продажу в конце февраля 2024 года.

В базовой комплектации B-SUV стоимость стартует от 32 тыс. евро. До конца года планируют продать не менее 300 автомобилей.

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