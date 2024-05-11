Volvo демонстрирует рост продаж электрических авто: какая модель стала самой популярной — Finance.ua
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Volvo демонстрирует рост продаж электрических авто: какая модель стала самой популярной

Фондовый рынок
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Volvo демонстрирует рост продаж электрических авто: какая модель стала самой популярной
Volvo демонстрирует рост продаж электрических авто: какая модель стала самой популярной
Последние данные Volvo Cars за апрель текущего года демонстрируют рост в глобальных продажах.
В своем отчете, опубликованном Reuters, компания сообщила, что продажи увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 65 838 автомобилей.

Что способствует росту продаж

Этот значительный рост основывается на успешных продажах в разных регионах мира, а также внедрении новых электрических моделей.
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Одним из ключевых факторов, способствующих росту продаж, является стремительное развитие рынка электромобилей.
Продажа электрокаров Volvo увеличилась на 53%, достигнув почти половины общего числа продаж за месяц.

Самая популярная модель

Самой популярной моделью в апреле стал полностью электрический компактный SUV EX30.
Volvo демонстрирует рост продаж электрических авто: какая модель стала самой популярной
Именно он обеспечил рост продаж в Европе на 65%, что подтверждает высокий интерес к электромобилям в этом регионе.
SUV EX30 — одна из ключевых моделей Volvo Cars. EX30 является компактным SUV, сочетающим в себе стильный дизайн, передовые технологии и высокую производительность.
Этот полностью электрический внедорожник отличается симпатичным внешним видом, современным интерьером и передовыми функциями безопасности и развлечений.
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Благодаря использованию электрической технологии EX30 гарантирует нулевые выбросы и низкие эксплуатационные расходы, что делает его привлекательным для экологически осознанных потребителей.
В Украине кроссовер поступил в продажу в конце февраля 2024 года.
В базовой комплектации B-SUV стоимость стартует от 32 тыс. евро. До конца года планируют продать не менее 300 автомобилей.
Дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
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