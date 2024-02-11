В Китае начали производство электрического минивэна от Volvo (фото) — Finance.ua
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В Китае начали производство электрического минивэна от Volvo (фото)

Технологии&Авто
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Китайская компания Geely Group приступила к серийному производству первого электрического минивэна от Volvo, известного как ЕМ90.
Об этом сообщает Carnewschina.
Сначала Volvo EM90 будет доступна только в Китае. Автомобиль обойдется в 115 тысяч долларов США.
Фото: carnewschina
Фото: carnewschina
Поставки нового минивэна начнутся уже в марте. Его строят на платформе Geely SEА. Колесная база автомобиля составляет 3205. Однако он имеет 6 сидений. Они расположены по схеме 2+2+2.
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ЭМ90 имеет электродвигатель, расположенный на задней оси. Он развивает мощность в 200 кВт. Имеется также батарея емкостью в 116 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 738 км.
Фото: carnewschina
Фото: carnewschina
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Серийное производство Volvo ЕМ90 уже началось. Шведский производитель говорит, что эта модель призвана ускорить электрификационную трансформацию автомобильного бренда.
По материалам:
Телеграф
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