В Китае начали производство электрического минивэна от Volvo (фото) — Finance.ua

В Китае начали производство электрического минивэна от Volvo (фото)
Китайская компания Geely Group приступила к серийному производству первого электрического минивэна от Volvo, известного как ЕМ90.
Об этом сообщает Carnewschina.
Сначала Volvo EM90 будет доступна только в Китае. Автомобиль обойдется в 115 тысяч долларов США.
Поставки нового минивэна начнутся уже в марте. Его строят на платформе Geely SEА. Колесная база автомобиля составляет 3205. Однако он имеет 6 сидений. Они расположены по схеме 2+2+2.
ЭМ90 имеет электродвигатель, расположенный на задней оси. Он развивает мощность в 200 кВт. Имеется также батарея емкостью в 116 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 738 км.
Серийное производство Volvo ЕМ90 уже началось. Шведский производитель говорит, что эта модель призвана ускорить электрификационную трансформацию автомобильного бренда.
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