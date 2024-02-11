В Китае начали производство электрического минивэна от Volvo (фото) — Finance.ua

В Китае начали производство электрического минивэна от Volvo (фото) Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Китайская компания Geely Group приступила к серийному производству первого электрического минивэна от Volvo, известного как ЕМ 90 .

Об этом сообщает Carnewschina.

Сначала Volvo EM 90 будет доступна только в Китае. Автомобиль обойдется в 115 тысяч долларов США.

Фото: carnewschina

Поставки нового минивэна начнутся уже в марте. Его строят на платформе Geely SEА. Колесная база автомобиля составляет 3205. Однако он имеет 6 сидений. Они расположены по схеме 2+2+2.

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ЭМ 90 имеет электродвигатель, расположенный на задней оси. Он развивает мощность в 200 кВт. Имеется также батарея емкостью в 116 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 738 км.

Фото: carnewschina

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Серийное производство Volvo ЕМ 90 уже началось. Шведский производитель говорит, что эта модель призвана ускорить электрификационную трансформацию автомобильного бренда.

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