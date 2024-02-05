Эксперты подсчитали количество электрокаров в Украине: какие авто покупали в январе — Finance.ua

Эксперты подсчитали количество электрокаров в Украине: какие авто покупали в январе Сегодня 20:01 — Личные финансы

Эксперты подсчитали количество электрокаров в Украине: какие авто покупали в январе

В январе украинцы приобрели 5,6 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это на 172,2% больше, чем в январе прошлого 2023 года, и на 9,1% меньше, чем было в декабре-2023.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

По состоянию на начало 2024 года общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 89 645 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 87 390 легковых, 2 250 грузовых и 5 автобусов.

Отмечается, что торги подержанными электромобилями уже не рекордные, и даже есть несколько месяцев в прошлом, где объемы бывали выше. Преимущественно торги шли импортируемыми подержанными электромобилями (50,8%, 2824 шт.).

Динамика рынка электромобилей в Украине, январь-2023 — январь-2024, Графік: eauto.org.ua

На внутреннем рынке заключили 1841 сделку купли-продажи по электромобилям, что составляет долю в размере 33,1% (1841 шт.). Новыми куплено 16,1% электрических машин (898 шт.), на 188 больше, чем удалось реализовать месяцем ранее. Среди общего количества электрических авто в январе 99,2% были легковыми, грузовыми — 0,8% (42 шт.).

Топ электромобилей на внутреннем рынке

Первое место на внутреннем рынке со значительным отрывом от ближайших конкурентов занимает Nissan Leaf. В январе в отношении таких заключено 438 сделок купли-продажи. На второй строчке Tesla Model 3, по которой заключили 224 сделки, на третьей — Volkswagen e-Golf (126 шт.).

Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке в январе 2024 года:

Nissan Leaf — 438 шт. Tesla Model 3 — 224 шт. Volkswagen e-Golf — 126 шт. Volkswagen ID.4 — 119 шт. Tesla Model S — 116 шт. Tesla Model Y — 89 шт. Renault ZOE — 66 шт. Audi e-tron — 58 шт. Hyundai Kona — 45 шт. Chevrolet Bolt — 43 шт.

Топ импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, среди «свежепригнанных» электромобилей первенство в январе сохранил Nissal Leaf (366 шт.). На втором месте остается Tesla Model 3 (337 шт.), третья ступенька досталась еще одному продукту от Tesla, кроссоверу Model Y (248 шт.).

Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей в январе 2024 года:

Nissan Leaf — 366 шт. Tesla Model 3 — 337 шт. Tesla Model Y — 248 шт. Volkswagen e-Golf — 188 шт. Volkswagen ID.4 — 176 шт. Hyundai Kona EV — 154 шт. Audi e-tron — 130 шт. Renault ZOE — 118 шт. Tesla Model S — 117 шт. Hyundai Ioniq — 74 шт.

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам января остается у Volkswagen ID.4 (296 шт.), с уверенным количественным преимуществом над всеми остальными участниками рейтинга. Ведь следующее, второе место, доставшееся BYD Song Plus, имеет гораздо более скромный результат — всего таких зарегистрировали 88 шт. Третий в списке — кроссовер Honda e: NS1 (86 шт.).

Самые новые электромобили в январе 2024 года:

Volkswagen ID.4 — 296 шт. BYD Song Plus — 88 шт. Honda e: NS1 — 86 шт. Toyota bZ4x — 59 шт. Nissan Ariya — 53 шт. Volkswagen ID.6 — 40 шт. Zeekr 001 — 31 шт. Audi Q4 e-tron — 23 шт. Honda M-NV — 19 шт. BYD Tang — 17 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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