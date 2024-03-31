Бюджетный кроссовер Volvo появился в более стильном варианте (фото) — Finance.ua
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Бюджетный кроссовер Volvo появился в более стильном варианте (фото)

Технологии&Авто
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Бюджетный кроссовер Volvo появился в более стильном варианте (фото)
Бюджетный кроссовер Volvo появился в более стильном варианте (фото), Фото: Heico Sportiv
Электрический кроссовер Volvo EX30 оказался очень популярной новинкой благодаря хорошей цене и достойным характеристикам. Теперь самый дешевый электрокар шведского бренда показали в стильном доработанном виде.
Об этом сообщает Carscoops.
Базирующаяся в Германии Heico Sportiv подготовила набор доработок для нового Volvo EX30. Тюнинг-пакет делает серьезные изменения.
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В этот пакет входят колесные диски диаметром 21 дюймов нового дизайна в двух вариантах — Volution V и Volution X. Они доступны в нескольких видах отделки — глянец, матовый, серебристый, черный.
Есть и набор понижения дорожного просвета. Клиренс Volvo EX30 Heico Sportiv становится ниже на 30 мм.
По желанию покупателя предлагаются расширители колесных арок, накладки на пороги, диффузор, сплиттер для бампера. Цена — 3330 евро.
Фото: Heico Sportiv
Фото: Heico Sportiv
Каждое колесо стоит 600−839 евро, в зависимости от варианта. Занижение подвески обойдется в 329 евро. В технической части перемен не произошло.
Стандартный вариант предлагает мощность 272 л.с., топовый — 428 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,6 с.
Фото: Heico Sportiv
Фото: Heico Sportiv
В зависимости от выбранного батарейного блока запас хода EX30 составляет от 344 до 480 км.
Стартовая цена Volvo EX30 — 36 тыс. долларов.
По материалам:
Обозреватель
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