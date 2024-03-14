Volvo нашла способ значительно сократить время зарядки электромобилей — Finance.ua
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Volvo нашла способ значительно сократить время зарядки электромобилей

Технологии&Авто
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Volvo нашла способ значительно сократить время зарядки электромобилей
Volvo нашла способ значительно сократить время зарядки электромобилей
Электромобили Volvo в скором времени станут еще более привлекательными для покупателей. Компания намерена сократить время их зарядки, тем самым освободив их владельцев от долгой привязки к розетке.
Для этого компания Volvo заключила договор с британской компанией Breathe Battery Technologies. Она разработала для шведской марки программное обеспечение, оптимизирующее процесс зарядки батареи в режиме реального времени, ускорив ее на 30%. Обещано, что это негативно не отразится на аккумуляторе.
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«Инвестиционное и коммерческое партнерство с Breathe помогает нам решить знакомую проблему для клиентов электромобилей и делает производительность зарядки более конкурентоспособной», — сказал генеральный директор Volvo Cars Tech Fund Анн-Софи Экберг.
Он отметил, что технология направлена ​​на ускорение процесса зарядки в коротком режиме, то есть, когда водители заряжают батарею не до 100%, а до 80. Она позволит сделать владельцев электрокаров более мобильными. Volvo отметили, что станут первыми, кто использует новую технологию Breathe.
По материалам:
autocentre.ua
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