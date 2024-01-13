Volvo Cars продала рекордное количество машин в 2023 году — Finance.ua

Volvo Cars продала рекордное количество машин в 2023 году 13.01.2024, 00:02 — Фондовый рынок

Volvo Cars объявила, что глобальные продажи автомобилей компании в 2023 году составили 708 716 автомобилей, что стало рекордным показателем. За последний год продажи выросли на 15%.

Среди них продажи электромобилей Volvo составили 113 419 единиц, увеличившись на 70% в годовом исчислении; продажи гибридных автомобилей с подключаемыми модулями составили 152 561 единиц, что на 10% больше в годовом исчислении.

В 2023 году продажи Volvo на китайском рынке составили 170 091 автомобиль, что на 5% больше, чем годом ранее. Продажи в США составили 128 701 автомобиль, увеличившись на 26% в годовом исчислении. Европейские продажи выросли на 19% и составили 294 794 автомобиля.

Volvo — один из первых автопроизводителей в мире, объявивших, что полностью проведет электрическую трансформацию в 2030 году. Еще в 2021 году технический директор Volvo Хенрик Грин заявил: «У автомобилей с топливными двигателями нет долгосрочного будущего».

Генеральный директор Volvo Cars Джим Роуэн заявил в интервью Automotive News, что потребителям нравится управлять электромобилями, и зарядка дома является для них большим преимуществом. Он считает, что Volvo «на правильном пути» и находится на пути к достижению своей цели — полной электрификации к 2030 году.

К 2025 году Volvo планирует продать 1,2 миллиона автомобилей, половина из которых будут исключительно электромобилями.

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uamotors По материалам:

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