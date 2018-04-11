Facebook находится в "гонке вооружений" с Россией – Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые дал показания в связи с утечкой данных пользователей социальной сети. Цукерберг объяснился на совместных слушаниях юридического комитета и комитета по торговле Сената США, передает USA Today.

Глава Facebook подчеркнул, что компания находится в постоянной “гонке вооружений” с Россией из-за фейковых аккаунтов, которые пытаются обмануть сайт, пишет “Сегодня”.

“Пока в России есть люди, чьей задачей является вмешиваться в выборы по всему миру, этот конфликт будет продолжаться”, – сказал Цукерберг.

Он добавил, что Facebook сотрудничает со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование вмешательства России в выборы, однако он лично свидетельств команде Мюллера не предоставлял.

Гендиректор Facebook признал, что сделал недостаточно, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, и сообщил, что Facebook разрабатывает новые инструменты для выявления и удаления фейковых аккаунтов в социальной сети.

Он также отметил, что не выступает против законодательного регулирования Facebook, если это регулирование “будет правильным”. Сенаторы с обеих комитетов призвали к принятию законов, которые бы ограничили Facebook, ведь Facebook – это “виртуальная монополия, а монополии нужно регулировать”.